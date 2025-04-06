وثائق المسافرين تورط الشركات

استنفرت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في رصد مخالفات الشركات والكيانات والأفراد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت الهيئة 147 مخالفة أحكام نظام الطيران المدني، في وقت سجلت إجمال مجموع الشكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي لشهر فبراير الماضي 1169 شكوى، وبلغت مخالفات عدم تحقق الناقلات الجوية من استيفاء الركاب لوثائقهم اللازمة، وعدم التقيد بالخانات الزمنية المحددة بـ43%.

غرامات مالية

كشف تقرير هيئة الطيران المدني للربع الأول من العام الحالي، فرض وإصدار غرامات مالية ضد المخالفين، حيث بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة 3.814.900 ملايين ريال، وفاقت مخالفات الكيانات والشركات مخالفات الأفراد بـ86% مخالفات الشركات مقابل 14% مخالفات الأفراد، وبلغ إجمالي القرارات الصادرة 147 قرارًا.

حقوق المسافرين

استحوذت مخالفات عدم تحقق الناقلات الجوية من استيفاء الركاب لوثائقهم اللازمة، وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة المخالفات، حيث بلغت 63 مخالفات بـ43%، وغرامة مالية 1.017.500 مليون ريال، وحلت مخالفات عدم تقيد الناقلات الجوية بلائحة حماية حقوق المسافرين ثانيا، بإجمالي 61 مخالفة بـ41%، وغرامة بلغت 2.770 مليون ريال، وعدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية، وما يرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة ثالثا، بإجمالي 21 مخالفة بـ14%، وغرامة مالية تبلغ 12.400 ألف ريال، وعدم التزام الناقلات الجوية بتطبيق نظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم التقيد بتعليمات المانفست رابعا، بإجمالي مخالفتين اثنتين بـ1.36%، وغرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال.

1169 شكاوى

سجلت شكاوى مقدمي خدمات النقل الجوي خلال شهر فبراير الماضي 1169 شكوى، مقارنة بـ1011 شكوى في العام الماضي في الفترة نفسها، وتصدر طيران أديل إجمالي الشكاوى لكل 100 ألف مسافر بـ31 شكوى، وحلت شكاوى طيران فلاي ناس ثانيا بـ25 شكوى مقدمة، وطيران السعودية ثالثا بـ20 شكوى مقدمة، وتصدر طيران السعودية التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلة خلال شهر فبراير بـ88% التزام لرحلات القدوم، و90% للرحلات المغادرة، وطيران أديل ثانيا بـ84% التزام لرحلات القدوم، و90% التزام للرحلات المغادرة، وفلاي ناس ثالثا بـ79% التزام لرحلات القدوم، مقابل 82% التزام للرحلات المغادرة.

شكاوى ومخالفات

147 مخالفة لشركات الطيران والمسافرين

4 ملايين ريال غرامات مالية

%99.67 مخالفات شركات الطيران

21 2 مخالفات عدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية

2.7 مليون غرامات مخالفة عدم تقيد الناقلات الجوية بلائحة حماية حقوق المسافرين

1169 شكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي في فبراير

%88 التزام طيران السعودية لرحلات القدوم

%90 التزام طيران أديل للرحلات المغادرة