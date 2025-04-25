الجيش: توقيف مواطنَين لقيامهما بأعمال سلب وسرقة في برج البراجنة وطريق المطار

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار عمليّات الرّصد والمتابعة الأمنيّة، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة ​برج البراجنة​- الضّاحية الجنوبيّة، المواطن (ي. ح.) المطلوب لقيامه بأعمال سلب وتعاطي مخدرات، وذلك أثناء محاولته سرقة محتويات أحد المباني المتضرّرة في المنطقة من جرّاء العدوان الإسرائيلي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة أخرى من المديريّة أوقفت في منطقة ​طريق المطار​- الضّاحية الجنوبيّة، المواطن (ع. ش.) لقيامه بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته عددًا من المسروقات"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".