أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار عمليّات الرّصد والمتابعة الأمنيّة، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة- الضّاحية الجنوبيّة، المواطن (ي. ح.) المطلوب لقيامه بأعمال سلب وتعاطي مخدرات، وذلك أثناء محاولته سرقة محتويات أحد المباني المتضرّرة في المنطقة من جرّاء العدوان الإسرائيلي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة أخرى من المديريّة أوقفت في منطقة طريق المطار- الضّاحية الجنوبيّة، المواطن (ع. ش.) لقيامه بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته عددًا من المسروقات"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنَين لقيامهما بأعمال سلب وسرقة في برج البراجنة وطريق المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.