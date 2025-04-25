وسيم الرجي أعلن ترشحه لرئاسة بلدية كفرشيما مع لائحة مكتملة من 15 عضوًا

أعلن الرّئيس الحالي لبلدية ​كفرشيما​ وسيم إميل الرجي، ترشّحه لرئاسة المجلس البلدي الجديد، وذلك ضمن لائحة مكتملة مؤلّفة من 15 عضوًا".

وأشار إلى أنّ "لائحة "مشروع كفرشيما" مؤلّفة من: وسيم إميل الرجي مرشّح لمنصب رئيس البلدية، اندراوس حبيب المر نائب الرّئيس، رين حليم ياغي، راشيل ميشال داغر، جوزيان الياس أبي نصر، رالف مخائيل سليمان، إيلي كريم الصياح، نزيه كلارجي حليم كرم، انطوان نعمه سليم، سهيل جورج الفتى، ناجي كريم صابر، الياس سالم وهبه، عماد فيكتور فرحات، نمر طانيوس ملعب وإبراهيم ميشال القارح. وهذه اللائحة مؤلّفة من عائلات كفرشيما وتضمّ الأطياف والانتماءات الحزبيّة والعائلات كافّة، وتتضمّن 3 نساء وهي نسبة مقبولة بالنّسبة للفترات السّابقة".

وذكر أنّ "في العام 2016، وُضع برنامج نفّذنا منه قسمًا كبيرًا، ومشروعنا المستقبلي بأن نستكمل البرنامج الماضي ونطوّره طبعًا مع فارق 9 سنوات، ونحن حُكمًا يجب أن نطوّر البرنامج تماشيًا مع متطلّبات العصر الجديد"، موضحًا أنّ "من أولى النّقاط الّتي ستنفَّذ، هي تفعيل مهام المجلس البلدي. وقد عملنا على الهيكل التّنظيمي للبلدية منذ العام 2016، إذ لم تكن هناك مكننة بشكل كامل، وقد عملنا بدورنا على تنظيم الملفّات بشكل دقيق".

وبيّن الرجي أنّه "أصبح يوجد أرشفة للعقارات في كفرشيما، وبالإمكان الحصول على تقرير شامل عن كل عقار في البلدة، كما ونفّذ مسح جوّي يَسمح لكل مالك أن يستلم تقريرًا عن عقاره مع التّخطيطات كافّة، إضافةً ‘لى مساحة العقار وتصنيفه وما إلى ذلك".

وركّز على "أنّنا سنعمل كذلك على استكمال موضوع البنى التّحتيّة وموضوع التّصنيفات للأراضي والتّخطيط الّذي يلزم للمستقبل، كخطّة توجيهيّة للبلدة للاستفادة من كل عناصر قوّتها العقاريّة، الّتي ستطوّر البلدة وتدرّ المداخيل للبلدية لتتمكّن بدورها من تنفيذ المشاريع البنّاءة".

كما أفاد بأنّ "اللّائحة الثّانية الّتي تنافس على رئاسة البلديّة في البلدة، تضمّ 15 مرشّحًا وهم: إميليو زياد وهبه، داني شربل بربور، بديع طانيوس راضي، اسعد كرم، دانيال الفتى، زياد باسم فرحات، ايلي ادمون مرعب، جميل ايليا خلف،الياس روبير صابر، توفيق شارل كنعان، سامر وديع داغر، سبع الياس القارح، الياس روبير صابر، شربل ايلي قشوع ووليم سليم سليم".