رؤية السعودية 2030..هيئة الترفيه ترسم البهجة وتصنع الفرص للموهوبين..بالأرقام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 07:27 مساءً - تستثمر رؤية السعودية 2030 في شباب المستقبل، وتمكّن الإبداع والابتكار، ويكمن جوهرها في تحسين جودة الحياة، عبر عدة مسارات من أبرزها صناعة "الترفيه" التي ولدت عملاقة، ونجحت في سنوات قليلة من تحقيق أرقام قياسية، جعلتها من أبرز الأوراق الرابحة في منظومة الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

اهتمام المملكة بقطاع الترفيه انطلق معبرا عن السعي لتحقيق عوامل جودة الحياة، والحرص على تحويل بوصلة أبناء المملكة تجاه السياحة الداخلية، واستثمار الأموال التي ينفقونها في الخارج في مشاريع محلية، تصنع البهجة للمواطن وتدعم الاقتصاد، وهو ما تحقق بالأرقام، حيث زار أنشطة هيئة الترفيه أكثر من 120 مليون زائر، للاستمتاع بأكثر من 100 ألف ليلة فنية ورياضية وترفيهية تم تقديمها بمشاركة أكثر من 3700 شركة.

450 ألف فرصة عمل

وتسعى رؤية 2030 إلى تطوير قطاع ترفيهي مستدام، يحسّن جودة الحياة للأفراد والسكان، ويرتقي بنمط العيش في مدن ومحافظات المملكة، ويكون رافداً اقتصادياً، يحقق التنوع الاقتصادي. ويأمل المتابعون للمشهد الاقتصادي، بأن يأتي القطاع بتدفقات استثمارية، تدفعه للمساهمة بنسبة 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد 450 ألف فرصة عمل بحلول العام 2030، كما يأملون أن تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لتطوير البنى التحتية والمشاريع الكبرى المرتبطة، بالترفيه نحو 267 مليار ريال.

الهيئة العامة للترفيه تحقق إنجازات مبهرة وغير مسبوقة

ولدعم قطاع الترفيه في المملكة، أُسست الهيئة العامة للترفيه في 7 مايو 2016، التي تحقق عاماً بعد آخر، إنجازات مبهرة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، من حيث الارتقاء بقطاع الترفيه، ليصبح فاعلاً ونشطاً، يتخطى مفهوم الترفيه، ليكون رافداً اقتصادياً داعماً لنمو الاقتصاد الوطني ومُمكناً للشركات الوطنية ومستحدثاً قوياً للوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين من الجنسين.

صناعة الترفيه من الاستثمار الموسمي إلى التنمية المستدامة

تحوّل قطاع الترفيه بفضل رؤية السعودية 2030 من قطاع موسمي إلى قطاع مستدام، محدثًا أثرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لأغراض الترفيه 2189 ترخيصاً، وعدد الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع أكثر من 2500 شركة ومنشأة، وكشفت بيانات وإحصاءات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، على موقعها الرسمي، أن نسبة زيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية، بلغت 80 ٪ من إجمالي سكان المملكة، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90 ٪ من إجمالي سكان المملكة، كما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13 %، بينما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11 %، وبلغت نسبة الأفراد السعوديين الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية 39 %، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36 %.

مواسم الترفيه في الرياض وجدة

وتحقق مواسم الترفيه في الرياض وجدة، إحصاءات وأرقاماً كبيرة في عدد الزوار والدخل، ما يعكس التفاعل الكبير مع هذه المواسم وما تقدمه من فعاليات استثنائية، سواء من المواطنين أو الوافدين الذين يقبلون على السعودية، لحضور هذه المناسبات، وكان آخرها هذه المواسم، موسم الرياض، الذي وصل عدد زواره، منذ انطلاق فعالياته أواخر أكتوبر الماضي إلى 17 مليون زائر في جميع مناطقه، التي تمتلئ بأنواع الترفيه وخيارات متعددة في مجالات الألعاب والتسوق والمهرجانات والمعارض.

أبرز فعاليات موسم الرياض

ويستمر موسم الرياض في تحقيق جملة من المنجزات، عبر استضافة فعاليات كبرى، من أبرزها كأس موسم الرياض، إضافة إلى افتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة "بوليفارد سيتي" التي تعد موقعًا مليئًا بخيارات الترفيه العالمية، وبوليفارد وورلد، التي تضم عددًا من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منهن بطابع ترفيهي فريد من نوعه.

وتقام في مواسم الرياض وجدة مجموعة من المسرحيات، والأمسيات الفنية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب في المسارح أو المطاعم.

مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

وتسهم مسرعة أعمال أنشطة الترفيه، التي تم تأسيسها مؤخراً، في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية السعودية 2030، عبر تأهيل رواد الأعمال وتمكينهم، بما يضمن نمو فرص الاستثمار في قطاع الترفيه.

وكانت المسرعة قد حققت عدداً من المنجزات التي تسهم في رفع الكفاءات والقدرات المحلية عبر المساهمة في تسريع نمو المشاريع، وتسهيل دخولها إلى السوق، من خلال معسكرات تدريبية، ولقاءات تعريفية، شملت 48 متحدثاً في 34 ورشة عمل، و22 لقاءً حوارياً، وأكثر من 300 ساعة إرشادية و30 ساعةً استشاريةً، و28 مشروعاً يتقاسمها 50 رائداً ورائدةً للأعمال.

ونجحت المسرعة في تحويل الأفكار الناشئة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة إلى مشاريع رائدة، من خلال برنامج تطويري متخصص، تقدمه نخبة من المدربين في قطاع الترفيه والمشاريع الريادية الناشئة؛ التي أسهمت في تمكين أصحاب الأفكار والمشاريع من فهم واستيعاب السوق واحتياجه، والخروج بأفضل الحلول والأفكار والمشاريع القابلة للتنفيذ.

واستضافت المسرعة عدداً من المستشارين والمتحدثين لمشاركة خبراتهم؛ والإسهام في تطوير الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، عبر تأهيل رواد الأعمال وتمكينهم، لتعزيز جذب المستثمرين وتمكين قطاع ترفيهي مستدام.

وحرصت المبادرة، التي تلقت التوجيه والمتابعة المستمرة منذ انطلاقتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، على اعتماد أفضل المعايير التعليمية بالتعاون مع أبرز الجامعات والشركات العالمية في قطاع الترفيه، حيث تم اختيار أفضل الجامعات والأكاديميات العالمية للتركيز على الجانب النظري في هذا القطاع، تلاه التطبيق العملي بالتعاون مع أهم الشركات العالمية.

وحققت المبادرة في نسختيها نجاحًا غير مسبوق، عبر دعم الكوادر المحلية في المملكة من خلال تقديم الدورات التدريبية والتطبيقات النظرية والتجارب العملية التي أهلتهم لسوق العمل والمساهمة الفعّالة في صناعة الترفيه تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

مبادرة صناع السعادة

وكانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت في عام 2021م مبادرة صناع السعادة المتخصصة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الترفيهي، الذي يعد أحد أهم القطاعات في المملكة وأحدثها، وتحتوي على 5 برامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية مختلفة لتعزيز صناعة القطاع الترفيهي ودعم أكثر من 100 ألف شاب وشابة.

دعم الإنتاج السينمائي

تعد دعم صناعة السينما واحدة من المحاور الأساسية لصناعة الترفيه في السعودية، التي تتكامل مع استراتيجية هيئة الأفلام السعودية، وتم تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين على ضوء توجهات رؤية السعودية 2030، بهدف دعم المنتجين العاملين في أستوديوهات الحصن - إحدى مناطق الموسم الجديدة -، وتسهيل إجراءات التراخيص والدخول في برنامج دعم الإنتاج السينمائي الخاص بهيئة الأفلام وتدشين مكتبها في مقر الأستوديوهات.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 م على هذا الرابط الرؤية السعودية 2030

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