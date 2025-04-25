سفير بريطانيا رحّب بإقرار قانون رفع السرية المصرفية: إشارة للالتزام بالإصلاحات الضرورية

أكّد السّفير البريطاني لدى لبنان ​هاميش كاول​، أنّه "يُسعدني أن أرى مجلس النّواب اللّبناني يقرّ قانون ​رفع السرية المصرفية​ الجديد"، مشدّدًا على أنّ "الشّفافيّة حيويّة للثّقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذه إشارة قويّة للالتزام بالإصلاحات الضّروريّة لمستقبل لبنان"، لافتًا إلى أنّ "من الرّائع رؤية رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء والوزراء والنّواب يمهّدون الطّريق لها".

وكان رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قد وقّع مساء أمس وأصدر القانون الرقم 1 تاريخ 24 نيسان 2025، الّذي أقرّه مجلس النّواب أمس، والقاضي بتعديل المادّة 7 (الفقرة هاء) و الفقرة (واو ) من القانون المتعلّق بسرّيّة المصارف تاريخ 1956، والمادّة 150 من قانون النّقد والتّسليف تاريخ الأوّل من آب 1963، المعدّلة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 تشرين الأوّل 2022.