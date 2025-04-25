إعلان لائحة ''كوبا لأهلها'' برئاسة جوزيف دعبول لخوض الانتخابات البلدية

أعلنت في بلدة كوبا البترونيّة، لائحة ''كوبا لأهلها'' لخوض الانتخابات البلدية المقبلة.

وأكّد أعضاء اللّائحة في بيان، أنّها "مدفوعة بالإرادة الصّادقة لخدمة أهل كوبا الكرام، واستنادًا إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التّنمية المستدامة، تعزيز الشّفافيّة، وتطوير العمل البلدي بما يلبّي تطلّعات أهلها، وهي تضم نخبةً من الكفاءات والخبرات الّتي تجمع بين الحماس الشّبابي والخبرة العمليّة".

وعاهدوا أهل البلدة بأن "يكونوا على قدر المسؤوليّة، ويعملوا بكل أمانة وإخلاص لتحقيق طموحات أهل بلدتهم"، واضعين "المصلحة العامّة فوق كل اعتبار".

تضمّ اللّائحة: جوزيف كميل دعبول لمنصب رئيس البلديّة، شارل وليم الملو لمنصب نائب رئيس، والأعضاء رينه جرجي راجي الياس، شحادة وديع غطاس، ستيفاني اسطفان كرم، جهاد يعقوب الرويهب، يوسف الياس بو عيسي، داني فؤاد دعبول؛ وجوني يعقوب ابو سليمان.