المندوب الإيراني بمجلس الأمن: القيود الأميركية غير المبررة تزيد معاناة السوريين وتؤخر إعادة الإعمار

دعا المندوب الإيراني بمجلس الأمن أمير سعيد إرافاني، إلى "الانسحاب الفوري لأي قوات أجنبية من سوريا"، لافتا الى ان "سوريا تواجه أزمة إنسانية خطيرة".

واشار الى ان "جهود الإغاثة في سوريا تعاني نقصا كبيرا في التمويل"، موضحا أن "القيود الأميركية غير المبررة تزيد معاناة السوريين وتؤخر إعادة الإعمار".

ورأى أن "سلطات سوريا عليها ضمان حماية كل فئات وشرائح المجتمع"، داعيا إلى "انتخابات حرة وحكومة جامعة في سوريا".

وأكد أن "على سلطات سوريا إعادة جميع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم".