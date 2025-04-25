الكرملين: محادثة بنّاءة ومفيدة جدا لثلاث ساعات بين بوتين وويتكوف

أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والموفد الأميركي ستيف ويتكوف أجريا محادثات في موسكو استمرت ثلاث ساعات في إطار اجتماع بنّاء تناول خصوصا احتمال استئناف مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف".
واوضح المستشار الدبلوماسي لبوتين، يوري أوشاكوفل، في تصريح للصحافيين "جرت محادثة بنّاءة ومفيدة جدا لثلاث ساعات، وتم التطرق خصوصا إلى إمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".
وكانت قد افادت وكالة "إنترفاكس"، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف في موسكو".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تاس"، عن وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس.
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