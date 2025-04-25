السعودية | وزير الشؤون الدينية الأندونيسي يلتقي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة جاكرتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي البروفيسور نصر الدين عمر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لافتتاح معرض جسور في نسخته الخامسة الذي يقام في جامع الاستقلال بمدينة جاكرتا.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالتعاون بين الوزارتين في مجالات الشؤون الإسلامية، وتدريب وتأهيل الدعاة والأئمة وتنفيذ البرامج العلمية والثقافية.

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