الخارجية الروسية اتهمت الاستخبارات الأوكرانية بقتل جنرال قرب موسكو

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء اعتداء بواسطة قنبلة أسفر عن مقتل جنرال روسي قرب موسكو"، مع تصاعد وتيرة هذه الهجمات في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
واشارت في بيان، الى أن "هناك أسباب للاعتقاد أن الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في هذه الجريمة، والضحية هو الجنرال ياروسلاف موسكاليك العضو في هيئة الأركان الروسية".
وفي وقت سابق، افادت وسائل إعلام روسية، عن "مقتل مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية اللواء ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة شرقي موسكو".
وأوضحت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أنّ سيارة انفجرت في فناء مبنى سكني في بالاشيخا، في ضواحي موسكو، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لما نقلته عن مسؤول في خدمات الطوارئ.
ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل اجراء مباحثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.
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