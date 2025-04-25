الرئيس عون والسيدة الأولى ألقيا النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس المسجى في الفاتيكان

توجّه رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ والسيّدة الأولى نعمت عون، فور وصولهما إلى روما، إلى كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث يُسجّى جثمان البابا الرّاحل فرنسيس، لإلقاء النّظرة الأخيرة قبل إقفال النّعش، وللصّلاة من أجل نفسه كما كان قد أوصى ​البابا فرنسيس​ قبل وفاته؛ إذ طلب من المؤمنين أن يذكروه في صلواتهم بعد وفاته.

وكان عشرات الآلاف من المؤمنين قد توافدوا منذ الصّباح لإلقاء النّظرة الأخيرة على البابا الرّاحل، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة اتخذتها القوى الأمنيّة الإيطاليّة، تحضيرًا للمأتم المهيب الّذي سيُقام غدًا وسيحضره قادة ورؤساء نحو 160 دولة.