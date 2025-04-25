توجّه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والسيّدة الأولى نعمت عون، فور وصولهما إلى روما، إلى كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث يُسجّى جثمان البابا الرّاحل فرنسيس، لإلقاء النّظرة الأخيرة قبل إقفال النّعش، وللصّلاة من أجل نفسه كما كان قد أوصى البابا فرنسيس قبل وفاته؛ إذ طلب من المؤمنين أن يذكروه في صلواتهم بعد وفاته.
وكان عشرات الآلاف من المؤمنين قد توافدوا منذ الصّباح لإلقاء النّظرة الأخيرة على البابا الرّاحل، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة اتخذتها القوى الأمنيّة الإيطاليّة، تحضيرًا للمأتم المهيب الّذي سيُقام غدًا وسيحضره قادة ورؤساء نحو 160 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون والسيدة الأولى ألقيا النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس المسجى في الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.