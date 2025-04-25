الأمم المتحدة: أكثر من 480 قتيلا في ولاية شمال دارفور السودانية منذ 10 نيسان

أكدت الأمم المتحدة "مقتل أكثر من 480 مدنيا في ولاية شمال دارفور في غرب السودان خلال الأسبوعين الماضيين"، محذّرة من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها "تأكدت من مقتل 481 مدنيا على الأقل في شمال دارفور منذ العاشر من نيسان، رغم أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير"، موضحة أن "ما لا يقل عن 210 مدنيين، بينهم تسعة من العاملين في المجال الطبي" قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 نيسان.
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