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سجن وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15,135 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (15,135) قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1446هـ.
وجاء تلك القرارات بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

قرارات الجوازات

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وكذلك أمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

مخالفو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وقبل أيام أصدر مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية بترقية 679 فردًا من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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