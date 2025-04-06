شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من التعامل مع حسابات التوظيف الوهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من التعامل مع حسابات التوظيف الوهمية، موضحاً أن المتداول هي رسائل منتحلة لصفة المركز.

ونشر المركز إنفوجرافيك، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، قال فيه: ” لوحظ فى الآونة الاخيرة انتحال بعض المعرفات لهوية المركز بغرض التحايل على المستفيدين وطلب حساباتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية”.

وأضاف: «المركز يحذر من التعامل مع هذه الحسابات مع التأكيد على ان المصدر المعتمد لاستقاء المعلومة هي المنصات الرسمية المعلن عنها”.