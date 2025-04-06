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الأرصاد تحذر من التعامل مع حسابات التوظيف الوهمية

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الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من التعامل مع حسابات التوظيف الوهمية، موضحاً أن المتداول هي رسائل منتحلة لصفة المركز.

ونشر المركز إنفوجرافيك، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، قال فيه: ” لوحظ فى الآونة الاخيرة انتحال بعض المعرفات لهوية المركز بغرض التحايل على المستفيدين وطلب حساباتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية”.

وأضاف: «المركز يحذر من التعامل مع هذه الحسابات مع التأكيد على ان المصدر المعتمد لاستقاء المعلومة هي المنصات الرسمية المعلن عنها”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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