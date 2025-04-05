شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: تزداد فرصة هطول الأمطار اليوم وغدا على معظم مناطق المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ازدياد فرصة هطول الأمطار اليوم وغدا على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل:”تزداد فرصة هطول الأمطار اليوم وغداً على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وشرق مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وكلما اتجهنا شرقاً باتجاه منطقة القصيم وباتجاه المناطق الشمالية الشرقية في حفر الباطن “٠

وأضاف” هذه المناطق متوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة عليها وتمتد لتشمل هذا الأسبوع وحتى الأسبوع القادم “٠