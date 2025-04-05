شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الرياح الهابطة تقتلع الأسطح وتقلب الشاحنات وتهدد الطائرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أبرز مخاطر الرياح الهابطة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن الرياح الهابطة هي تيارات هوائية قوية تهبط من السحب المزن الركامي الرعدية إلى سطح الأرض بسرعة عالية، ثم تنتشر أفقيًا عند اصطدامها بالأرض، وقد تتجاوز سرعتها أحيانًا 100 كلم/ساعة.

وأشار إلى أن من أبرز مخاطر الرياح الهابطة: اقتلاع الأسطح والمظلات، قد تقلب الشاحنات والكرفانات، سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء، تُعد من أكبر أخطار الإقلاع والهبوط للطائرات.