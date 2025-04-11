شكرا لمتابعة خبر عن غرفة في شمال المملكة تطل على ثلاث دول تثير التفاعل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو لغرفة في أقصى شمال المملكة تطل على ثلاث دول عربية، تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقع هذه الغرفة في محافظة حقل شمال المملكة، وهي واحدة من أقصى النقاط الشمالية في المملكة، وتتميز بإطلالتها الجغرافية الفريدة.

وأظهر الفيديو المتداول من إحدى زوايا الغرفة جبال مصر، فيما يمكن رؤية فلسطين من الجهة الأخرى، إلى جانب سلسلة جبال الأردن، ما أثار دهشة المتابعين من هذا المنظر النادر.

وعبر النشطاء عن إعجابهم بهذا المكان الذي جمع بين جمال الطبيعة وفرادة الموقع، واعتبر البعض أن المكان يستحق أن يكون ضمن المعالم السياحية الفريدة في المملكة.