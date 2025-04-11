اخبار الرياضه

الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الحاج

الجمعة، 11 أبريل 2025 08:09 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم .

ووقع محمود حمدي " الونش" على  على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements