شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم .

ووقع محمود حمدي " الونش" على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي