شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الحاجالجمعة، 11 أبريل 2025 08:09 م
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم .
ووقع محمود حمدي " الونش" على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .
يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
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