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نادي 6 أكتوبر يتصدر دورة الترقي المؤهلة إلي دوري القسم الثالث

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نادي 6 أكتوبر يتصدر دورة الترقي المؤهلة إلي دوري القسم الثالث

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القاهرة - سامية سيد -  

نجح نادي 6 أكتوبر في الفوز علي نظيره فريق البراجيل ، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ، في إطار الجولة الاولى من مباريات دوره الترقي المؤهلة للقسم الثالث بمنطقه الجيزة .

وتصدر نادي 6 أكتوبر تحت قيادة خالد متولى المدير الفني للفريق ، جدول ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة الأولي من دورة الترقي .

وكان نادي اكتوبر وفريق جينيس قد نجحا في التأهل إلي دورة الترقي من المجموعة التي كانت تضم كل من  (أكتوبر - جينيس - ابو رواش - كرداسة - البطل الأوليمبي - منشية البكاري - العربي بدلاور - السليمانية - الماسة - واكاندا).

يذكر أن ، مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، قد حرص على تكريم جميع رؤساء الاتحادات ، بعد نجاحهم في الانتخابات التي انتهت 14 ديسمبر الماضي ، حيث شهد الحفل حضور كل رؤساء الاتحادات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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