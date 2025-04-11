البيت الأبيض اكد بان ترامب متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وذلك وسط تصاعد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم أضرت بالأسواق.

وأشارت ليفيت في مؤتمر صحفي، الى ان "الرئيس أوضح بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين". وأردفت "إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها".

ولفت الى ان ترامب يريد أن تعلم إيران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة غدا السبت بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

وأضافت "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية. ومضت قائلة: "لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة".