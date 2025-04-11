شكرا لقرائتكم خبر عن الونش بعد التجديد: المغريات كبيرة ولكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك استمراره داخل الفريق الكروي، مؤكداً أن التاريخ لا يجوز ذهابه بهذه السهولة،خاصة أن المغريات كاتب كبيرة.

وكتب الونش عبر صفحته على "فيسبوك": الحمدلله أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

أضاف الونش:" كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة.. خصوصا أني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات.. وطبعا اتشرف كوني أحد كباتن الفريق".

وواصل:"أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجعا لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه".

وأكمل:"أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل والغير مشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق،وأتوجه أيضا بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعم ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم".

واختتم:"مستمرين في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات ومستمرين في إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم.. وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتادنا منكم.. لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم،عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".