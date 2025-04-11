جائزة البحرين الكبرى: ماكلارين الأسرع في التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - اَلصَّخِير (البحرين) : سيطر سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس متصدر بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، والأسترالي أوسكار بياستري على التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الرابعة من الموسم، الجمعة على حلبة الصخير، باحتلالهما الصدارة في الفترتين الاولى والثانية تواليا.

وأظهر نوريس وبياستري تفوقهما خصوصا في الفترة الثانية حيث تقدما على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وسجل نوريس أسرع توقيت في الفترة الأولى بزمن 1:33.204 دقيقة متقدما على الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون (فيراري).

واختبر هاميلتون للمرة الأولى الابتكارات التي أُدخلت على سيارته، بما في ذلك الأرضية المسطحة الجديدة.

وكان البريطاني وحيدًا في اختبار الميزات الجديدة، حيث تخلى زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو، الفترة الاولى من التجارب، لسائق أكاديمية فيراري الشاب السويدي دينو بيغانوفيتش الذي بدأ بالنسخة القديمة من السيارة.

وجرب لوكلير سيارته في الفترة الثانية وأنهاها في المركز الرابع.

وحل بياستري عاشرا في الفترة الاولى من التجارب، لكنه انتزع المركز الاول في الثانية بزمن 1:30.505 دقيقة أمام نوريس (1:30.659 د) وراسل (1:31.032 د) ولوكلير، وسائق مرسيدس الثاني الايطالي أندريا كيمي أنتونيلي، وسائق آر بي الفرنسي الجزائري الاصل إسحاق حجار.

وجاء سائق ريد بول وبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة ماكس فيرشتابن، الفائز بسباق جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا الأحد الماضي، سابعا.

ولم يشارك فيرشتابن الذي يتخلف بفارق نقطة واحدة عن نوريس في ترتيب بطولة العالم، في الفترة الاولى، فاسحا المجال امام السائق الاحتياطي لفريق ريد بول الياباني أيومو إيواسا.

بدوره غاب راسل عن الفترة الاولى من التجارب تاركا المهمة لسائقه الاحتياطي الدنماركي فريديريك فيستي.

وتقام فترة التجارب الرسمية السبت.

وهنا ترتيب الفترة الأولى:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:33.204 دقيقة (23 عدد اللفات)

2. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:33.442 (23)

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:33.800 (23)

4. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:33.928 (24)

5. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:34.184 (19)

6. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:34.262 (24)

7. جاك دوهان (أستراليا/ألبين) 1:34.396 (23)

8. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:34.397 (23)

9. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:34.484 (23)

10. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:34.508 (25)

11. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:34.628 (23)

12. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:34.667 (22)

13. لوك براونينغ (بريطانيا/وليامس) 1:34.885 (20)

14. دينو بيغانوفيتش (السويد/فيراري) 1:35.055 (20)

15. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:35.116 (23)

16. فيليبي دراغوفيتش (البرازيل/أستون مارتن) 1:35.198 (19)

17. رايو هيراكاوا (اليابان/هاس) 1:35.261 (20)

18. فريديريك فيستي (الدنمارك/مرسيدس) 1:35.325 (26)

19. أيومو إيواسا (اليابان/ريد بول) 1:35.475 (20)

20. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:38.051 (3)

ترتيب الفترة الثانية:

. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:30.505 د (29 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:30.659 (28)

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.032 (25)

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:31.045 (27)

5. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:31.227 (27)

6. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:31.238 (24) 7. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31.330 (27)

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:31.576 (23)

9. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:31.584 (27)

10. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:31.623 (28)

11. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:31.696 (29)

12. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:31.706 (27)

13. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:31.772 (25)

14. جاك دوهان (أستراليا/ألبين) 1:31.788 (27)

15. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:31.825 (19)

16. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:31.870 (27)

17. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:31.947 (27)

18. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:32.024 (25)

19. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:32.382 (27)

20. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:32.496 (24)