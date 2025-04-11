شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم زيزو بعد غيابه عن المران ويطبق عليه لائحة العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تغريم أحمد مصطفى" زيزو" بعد غيابه عن مران الفريق الأول اليوم الجمعة بدون إذن،خاصة في ظل الأزمة التي تعلقت بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وإعلان النادى وصول العلاقة إلى طرف مسدود بين الطرفين.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على تطبيق اللائحة على "زيزو" بعد غيابه عن مران الفريق اليوم،الجمعة والذى أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد في الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري.

ويرفض أحمد مصطفى "زيزو" حضور جلسة التحقيق التى أعلن عنها النادي فى بيانه الرسمي نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019 على حد وصفهم.

ويري زيزو، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت بنادى الزمالك خاصة بعد البيان الذى تم نشره على صفحات النادي الرسمية يوم الخميس الماضي،حيث استقر اللاعب بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله على عدم حضور جلسة التحقيق،لأنه من وجهة نظرهم لم يتجاوز فى حق النادي.

وأعلن نادى الزمالك تعامله مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به

وأكدت إدارة الزمالك أنها ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا أعلنوا أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود.

وفى سياق متصل طالب "زيزو" نادى الزمالك بمستحقاته المالية المتأخرة التى بلغت 70 مليون جنيه،حيث يرحب اللاعب بفتح باب التفاوض مع مسئولى القلعة البيضاء،لجدول أمواله،دون اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه النادي.