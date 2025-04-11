كولر يفاضل بين الدبيس ويحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري أمام بيراميدز

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يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى بين الثنائى كريم الدبيس والمغربى يحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر بمباراة بيراميدز غداً بالدوري المصري

وشارك يحيى عطية الله أساسيًا في مباراة الذهاب والإياب أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا مرتديًا قناع الوجهة فيما جلس كريم الدبيس على دكة البدلاء.

يدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى مساء اليوم ،الجمعة، معسكراً مُغلقاً باحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق إستعداداً لمباراة بيراميدز حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس ، الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

ويدخل الأهلي عقب مران اليوم معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الإخر إنتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.