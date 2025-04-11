شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأنابيب الكيني ويتأهل لنهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الأنابيب الكيني بنتيجة 3-2 في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 وحتى 14 إبريل الجارى ليتأهل إلى النهائى، منتظرا نتيجة مباراة الأهلى وقرطاج التونسى.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بعد الفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة. 3-1 في ربع النهائي .

ويسعي فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي الزحف خطوة نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".