شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على سموحة بأقدام "بن حمودة" في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره سموحة بهدف ودن رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

أحرز هدف فريق غزل المحلة التونسى محمد رمضان بن حموده في الدقيقة 35 عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو ويوجه تسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل فريق غزل المحلة وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف في غياب تام من قبل لاعبو فريق سموحه وشهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء إصابة الحارس عامر عامر والتي على أثرها غادر الملعب وشارك الحارس أحمد النفراوى بديلا له.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا .

خط الوسط .. موري توريه ، محمد "بن شرقي" ، أحمد فوزي ، رشـاد العرفاوي.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد بن حموده

بينما جاء تشكيل فريق سموحه بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى ..الهانى سليمان.

خط الدفاع ..هشام حافظ ، محمد ربيعه ، ميدو مصطفى ، عبدالرحمن عامر.

خط الوسط ..محمد كناريا ، دوك ودودو ، إسلام جابر ، محمود صابر.

الهجوم ..عبدالكبير الوادى ، محمد سالم.