شكرا لمتابعة خبر عن جاسم العثمان يكشف كواليس انقطاع البث خلال حلقة الأمير عبدالرحمن بن سعود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي المخضرم جاسم العثمان كواليس انقطاع البث أثناء عرض حلقة استضافت الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-، وذلك عقب تتويج نادي النصر بإحدى البطولات المحلية.

وقال العثمان خلال استضافته في برنامج “الليوان”: “الحلقة كانت أُجزيت من الرقابة، حيث استضفنا الأمير عبدالرحمن بن سعود، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف وبعض اللاعبين في برنامج «مع النجوم» .

وأضاف: “كنت أشاهد الحلقة من المنزل، وفجأة سمعت مقدم البرنامج حينها، عبدالله حمزة، يعلن بعد مرور 15 دقيقة فقط: ’نكتفي بهذا القدر!‘، وحتى اليوم لا أعرف السبب الحقيقي وراء هذا القرار” .

وأردف العثمان قائلًا: “بعد انقطاع البث، انهالت علي الاتصالات، لكن أكثر ما فاجأني كان اتصال الأمير فيصل بن فهد، الذي سألني عن ضيوف الحلقة والشخصيات التي تمت استضافتها، في ذلك الوقت، وحتى لفترة قريبة، كان الإعلام يتعامل بحذر مع بعض المواضيع” .