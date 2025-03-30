شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عيد الفطر.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض المدن والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 32 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، أول أياموجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 32 درجة مئوية.- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.- الرياض 33 درجة مئوية.- جدة 37 درجة مئوية.- أبها 23 درجة مئوية.- تبوك 29 درجة مئوية.- بريدة 35 درجة مئوية.- حائل 29 درجة مئوية.- الباحة 23 درجة مئوية.- عرعر 29 درجة مئوية.- سكاكا 27 درجة مئوية.- جازان 34 درجة مئوية.- نجران 32 درجة مئوية.- الخرج 32 درجة مئوية.- المجمعة 33 درجة مئوية.- وادي الدواسر 35 درجة مئوية.- الدوادمي 31 درجة مئوية.- شرورة 35 درجة مئوية.يتوقعفي تقريره عنأول أياماليوم الأحد، على مناطق المملكة، استمرار هطولمتوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقيةفي حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض