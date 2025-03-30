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شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عيد الفطر.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض المدن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 32 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 32 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.
- الرياض 33 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 23 درجة مئوية.
- تبوك 29 درجة مئوية.
- بريدة 35 درجة مئوية.
- حائل 29 درجة مئوية.
- الباحة 23 درجة مئوية.
- عرعر 29 درجة مئوية.
- سكاكا 27 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 32 درجة مئوية.
- الخرج 32 درجة مئوية.
- المجمعة 33 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 35 درجة مئوية.
- الدوادمي 31 درجة مئوية.
- شرورة 35 درجة مئوية.
في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 32 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.
- الرياض 33 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 23 درجة مئوية.
- تبوك 29 درجة مئوية.
- بريدة 35 درجة مئوية.
- حائل 29 درجة مئوية.
- الباحة 23 درجة مئوية.
- عرعر 29 درجة مئوية.
- سكاكا 27 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 32 درجة مئوية.
- الخرج 32 درجة مئوية.
- المجمعة 33 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 35 درجة مئوية.
- الدوادمي 31 درجة مئوية.
- شرورة 35 درجة مئوية.
طقس أول أيام عيد الفطريتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.