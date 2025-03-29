شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليون يؤدون عباداتهم في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إحصائية ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام (4,117,669) شخصًا، في واحدة من أكثر الليالي ازدحامًا وروحانية خلال الشهر الفضيل.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد المصلين 3,471,205 مصلٍّ، فيما أدى مناسك العمرة 646,464 معتمرًا، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والسكينة، وخدمات متكاملة وفّرتها الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.



ضيوف الرحمن

وفي إطار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، استفاد أكثر من 28,202 زائر من خدمات العربات، فيما تلقى 135,670شخصًا خدمات الإرشاد المكاني داخل المسجد وساحاته.

كما ساهم في تقديم هذه الخدمات أكثر من 13,260 موظفًا ومتطوعًا، يعملون على مدار الساعة لضمان راحة الزوار وسلاسة تنقلهم وأداء مناسكهم بكل يسر.

كما جرى توزيع 702,488 وجبة إفطار، وتقديم 42,000 عبوة من ماء زمزم المبارك، في حين بلغت كمية النفايات المرحلة خلال تلك الليلة نحو 270 طنًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على نظافة وقدسية المكان.



أبواب المسجد الحرام

ومن اللافت أن باب الملك عبدالعزيز - رحمه الله (باب رقم 1) سجّل أعلى نسبة دخول بين أبواب المسجد الحرام، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا المدخل الحيوي.

وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين استمرارها في بذل كل الجهود الممكنة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

