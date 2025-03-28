شكرا لمتابعة خبر عن صالون حلاقة بمكة يتيح للمعتمر التحلل من النسك خلال 3 دقائق فقط ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة خدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446هـ.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.

ويستطيع المعتمر خلال مدة وجيزة ” 3 دقائق فقط” التحلل من النسك، عبر كراسي معدة في أكبر صالون حلاقة ببرج الساعة بمكة المكرمة، حيث يضم 170 كرسي حلاقة.

وقال مؤسس الاتصال المؤسسي بأبراج الساعة، فادي بن إبراهيم الذهبي، في لقاء مع قناة الإخبارية: “كان هناك توجيه من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتجويد وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فكانت إحدى المبادرات بإنشاء أكبر مركز حلاقة داخلي بالعالم”.

وتابع: “رغم الحشود الهائلة لضيوف الرحمن إلا أن هناك انسيابية فى توافد المعتمرين حيث نستقبل يوميا أكثر من 60 ألف زائر، ويستغرق المعتمر 3 دقائق فقط، وبعد ذلك هناك أماكن للمساج ولتغيير الملابس”.