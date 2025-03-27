شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أول حالة إخلاء طبي من المسجد الحرام بمهبط التوسعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الإسعاف الجوي كانت هيئة الهلال الأحمر ، نفذت تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي.

ويخصص هذا المكان، لإجلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة في أثناء المواسم.

الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقل أول حالة إخلاء طبي جوي من المسجد الحرام، بعد تدشين المهبط في التوسعة السعودية الثالثة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.كانت هيئة الهلال الأحمر ، نفذت تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي.ويخصص هذا المكان، لإجلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة في أثناء المواسم.