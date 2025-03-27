الارشيف / اخبار السعوديه

نقل أول حالة إخلاء طبي من المسجد الحرام بمهبط التوسعة الثالثة

نقل أول حالة إخلاء طبي من المسجد الحرام بمهبط التوسعة الثالثة

الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقل أول حالة إخلاء طبي جوي من المسجد الحرام، بعد تدشين المهبط في التوسعة الثالثة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

الإسعاف الجوي

كانت هيئة الهلال الأحمر ، نفذت تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي.
ويخصص هذا المكان، لإجلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة في أثناء المواسم.
