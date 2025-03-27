شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات استقبال المصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

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ليلة ختم القرآن

خدمات الحشود والإرشاد

الدمام - شريف احمد - أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال كثافة المصلين والزوار المتوقعة في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي يوم غدٍ الجمعة.وسعت الهيئة على تنفيذ خطة ميدانية متكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية تسهيلًا وتيسيرًا على زوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.وعملت على تكثيف جهودها في الخدمات التشغيلية من حيث جاهزية المصليات بالسجاد وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية، والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات لتحقيق مستوى عالٍ من الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.وخصصت الهيئة 161 سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، إضافة إلى تطهير وغسيل وتعقيم المسجد 5 مرات يوميًا وتبخيره 4 مرات يوميًا، وتوفير 27 ألف سجادة, وخُصصت دورات مياه جديدة بالساحات الغربية وطُورت أنظمة للصوت بالمسجد النبوي، وجُهزت مراكز الخدمات الشاملة ومركز ضيافة الأطفال بالساحة الشمالية.وفي جانب خدمات الحشود والإرشاد المكاني ضاعفت الهيئة جهودها في تهيئة الممرات داخل المسجد النبوي وخارجه لتسهيل الحركة وضمان تفويج ميسر للمصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه، وفق خطة تفويج تضمن استيعاب جميع أعداد المصلين دون تعطيل للخدمات، وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة بتنسيق وتناغم مع الجهات الأمنية في المسجد النبوي.وراعت الهيئة جاهزية خدمات الصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية وأنظمة الصوت والإنارة والتكييف والتهوية، بالإضافة لأنظمة السلامة ومصادر الطاقة وجاهزية نظام الطوارئ والاستعداد للحالات المطرية, ضاعفت كذلك جهودها في تنظيم ومساندة الفرق التطوعية في تقديم الخدمات للمصلين.