شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و208 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و208 شهيدًا و113 ألفًا و910 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023 .

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من الشهر الجاري بلغت 855 شهيدًا و1869 إصابة".

وأضافت :"وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدًا و82 إصابة خلال 24 ساعة الماضية". تحت الركام

أشارت وزارة الصحة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.