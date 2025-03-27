شكرا لمتابعة خبر عن ضبط معملًا مخالفًا لإعداد الحلويات بمواد منتهية الصلاحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، معملًا مخالفًا يتم بداخله إعداد الحلويات وتجهيزها باستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية قبل توزيعها على أربعة منافذ بيع تابعة له.

وأسفرت الحملة الرقابية عن مصادرة 278 كيلوغرامًا من الحلويات غير المغلفة و620 كيلوغرامًا من الحلويات المغلفة الجاهزة للتوزيع، إضافة لمواد غذائية أخرى، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء، مشددةً على استمرار جولاتها الرقابية لرصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر مركز البلاغات الموحد 940، أو من خلال تطبيقات الأمانة الإلكترونية لضمان بيئة غذائية آمنة وصحية للجميع.