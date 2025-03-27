شكرا لقرائتكم خبر عن جازان .. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على المنطقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان شملت: مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، وبيش، وأحد المسارحة، والحرث، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، والدرب، وفيفاء، والعيدابي، وضمد، وهروب، والريث، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.