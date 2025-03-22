شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فترات للرجال.. مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ضمن جهودها المستمرة لتيسير أداء الصلاة في هذا المكان المبارك وتوفير تجربة روحانية ميسرة وآمنة لزوار المسجد النبوي الشريف.

وحددت الوزارة أوقات زيارة الروضة الشريفة وفق جدول منظم للرجال والنساء، حيث ستكون زيارة الرجال متاحة خلال ثلاث فترات يوميًا تتمثل في الفترة الأولى من الساعة 11:20 صباحًا حتى 8:00 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 11:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل.

أما الفترة الثالثة فمن الساعة 2:00 فجرًا حتى 5:00 صباحًا، بينما تم تخصيص زيارة النساءمن الساعة 6:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.



إصدار التصريح

وأكدت الوزارة على ضرورة إصدار تصريح عبر تطبيق “نسك”، وهو التطبيق الرسمي المعتمد لإدارة التصاريح، كما دعت الزوار إلى الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة رقم 37، وذلك لضمان سهولة الوصول وتنظيم الحشود بما يضمن راحة وأمن الزوار خلال هذه الفترة المباركة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مبادرة “ضيوف الرحمن” التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة التجربة الدينية والروحية بدءًا من لحظة القدوم وحتى المغادرة.

ويُذكر أن الروضة الشريفة تُعد من أعظم البقاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”، ما يجعلها مقصدًا يتوق المسلمون إلى زيارته، خصوصًا في العشر الأواخر من رمضان التي تتضاعف فيها الأجور وتُرتجى فيها ليلة القدر.