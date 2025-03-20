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ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا جهود وقف العدوان على غزة

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واس - جدة 0 تبليغ

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا جهود وقف العدوان على غزة

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا الليلة، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، والجهود المبذولة لوقف الهجمات وحماية المدنيين.
ونوه الرئيس الفرنسي، برعاية المملكة للحوار الأمريكي الروسي والمباحثات الخاصة بحل الأزمة في أوكرانيا.
كما بحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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