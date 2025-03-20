شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا جهود وقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا الليلة، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، والجهود المبذولة لوقف الهجمات وحماية المدنيين.

ونوه الرئيس الفرنسي، برعاية المملكة للحوار الأمريكي الروسي والمباحثات الخاصة بحل الأزمة في أوكرانيا.

كما بحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.