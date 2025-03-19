السعودية | “هيئة العناية بشؤون الحرمين” تعلن مواعيد زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود مواعيد زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وبيّنت الوكالة أن مواعيد الزيارة للرجال تبدأ من الساعة 11:20 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً وفي الفترة الثانية من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 12صباحًا، وفي الفترة الثالثة من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا، كما حددت الوكالة موعد الزيارة للنساء من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

وتحرص الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود على تنظيم وترتيب آلية الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق “نسك”.

وتأتي هذه الجهود حرصًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما, وذلك وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- بما يسهم في خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.

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