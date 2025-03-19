شكرا لقرائتكم خبر عن “التعليم”: إجازة عيد الفطر 17 يومًا تبدأ بنهاية دوام اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم، بعد نهاية دوام الأربعاء 19 رمضان 1446هـ، إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم.

وتستمر الإجازة لمدة 17 يومًا، حيث من المقرر أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد 8 شوال 1446هـ.

وتعد إجازة عيد الفطر من أهم الفترات التي يترقبها الطلاب وأسرهم لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والاستمتاع بأجواء العيد.



زيارات عائلية



خلال هذه الإجازة، تحرص العائلات على تنظيم الزيارات العائلية، والسفر إلى وجهات سياحية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الترفيهية المتنوعة.

كما تمثل الإجازة فرصة مهمة للطلاب للراحة والاستجمام قبل استئناف الدراسة للفصل الدراسي المتبقي.

ووفقًا للتقويم الدراسي، تتبقى عدة إجازات خلال العام الدراسي الحالي، أبرزها إجازة نهاية الأسبوع المطولة يومي الأحد والاثنين 6 و7 ذو القعدة 1446هـ، ثم إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة 3 ذو الحجة 1446هـ، حيث يعود الطلاب إلى الدراسة يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ.

وتنتهي السنة الدراسية رسميًا بإجازة نهاية العام التي تبدأ يوم الخميس 1 محرم 1447هـ.

العام الدراسي الجديد



أما بالنسبة للعام الدراسي الجديد 1447هـ، فقد حددت وزارة التعليم أن يكون يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ أول يوم دراسي، مع احتمالية الإعلان عن تحديثات جديدة في الخطة الدراسية والمناهج خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير التعليم في المملكة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لتعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجاته، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات.

ومع التزام الجميع بالتقويم الدراسي، تسير العملية التعليمية وفق خطط زمنية محددة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي وضمان كفاءة الأداء التعليمي.