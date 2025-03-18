إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم 4 جهات للجنة مكافحة التبغ

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان على إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس"، كما أقر ضم 3 هيئات ولجنة إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وسياسيا أدان المجلس استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

اتصالات سياسية

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وتابع المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.

وأدان المجلس، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.

الشأن المحلي

ونوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.

واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا دوت الخليج وطموحاته.

وتناول المجلس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وبين وزير الإعلام أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية.

- مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين المملكة واليابان.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

- التباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العقاري.

- اتفاقية بين المملكة وآيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.

- اتفاقية بين المملكة وباكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- اتفاقيتان بين المملكة وسورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

- مذكرة تفاهم بين هيئة الإحصاء السعودية ومكتب (اليونيسف) في الخليج للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وموريتانيا للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.

- مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المملكة وباكستان.

- قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام.

- إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس" بعضوية كل من بدر بن عبدالمحسن بن عبداللّه بن هداب، وعبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، والدكتور أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغامس، والمهندس وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، ومصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.

- ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.

- ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الصحة.