شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الحالة المطرية مستمرة حتى عيد الفطر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن الحالة المطرية مستمرة حتى عيد الفطر.

وتوقع هطول أمطار على مكة المكرمة والأجزاء الغربية من المملكة تمتد إلى الرياض، وذلك اعتبارا من الغد وحتى الجمعة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن المناطق التي ستشهد أمطار تشمل العاصمة المقدسة، والمناطق الواقعة شرق مرتفعات عسير والباحة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، لافتا إلى أن الأمطار ستشتد يومي الخميس والجمعة.