شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات الإلزامية لضمان صحة وسلامة الحجاج والحد من انتشار الأمراض المعدية خلال أداء المناسك وذلك مع اقتراب موسم الحج لهذا العام.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية في إطار حرص المملكة على توفير بيئة صحية آمنة لجميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التجمعات البشرية الكبيرة التي يشهدها موسم الحج سنويًا، مما يزيد من احتمالات انتقال العدوى والأمراض التنفسية.

وأوضحت وزارة الصحة أن قائمة اللقاحات التي يجب على الحجاج الحصول عليها قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة تشمل لقاح الحمى الشوكية، وهو تطعيم ضروري يهدف إلى الوقاية من عدوى التهاب السحايا البكتيري الذي قد ينتقل في البيئات المزدحمة. ويشترط أن يتم أخذ هذا اللقاح قبل الحج بفترة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز خمس سنوات لضمان فعاليته في حماية الحجاج والمخالطين لهم.

لقاح الإنفلونزا الموسمية للحجاج



وتُوصي وزارة الصحة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لجميع الحجاج، وذلك لتجنب الإصابة بالفيروسات المسببة للإنفلونزا التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية، خصوصًا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي. وتزداد أهمية هذا التطعيم مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها المشاعر المقدسة خلال فترة الحج، والتي قد تؤثر على مناعة الحجاج وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية.

وأكدت الوزارة أنه يشترط على جميع الحجاج الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 المعتمدة، وفقًا للتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة. ويأتي ذلك ضمن التدابير الوقائية التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس، خصوصًا في ظل استمرار تحوراته وظهور سلالات جديدة قد تؤثر على الصحة العامة.

التأكد من الحصول على التطعيمات

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل لقاح، حيث يجب على الحجاج التأكد من الحصول على التطعيمات قبل فترة كافية من السفر، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحماية.

كما تشدد على أهمية مراجعة المراكز الصحية المعتمدة لضمان الحصول على اللقاحات من مصادر موثوقة.

ولتسهيل إجراءات الحصول على التطعيمات، تتيح وزارة الصحة إمكانية حجز المواعيد عبر تطبيق “صحتي”، الذي يوفر للمستخدمين خدمات طبية إلكترونية متكاملة تساهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية. كما يمكن للحجاج الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات من خلال الاتصال بالرقم الموحد 937 أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الإنترنت.