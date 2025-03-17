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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 9 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني غب مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
بينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
أمطار على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 9 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني غب مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
بينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.