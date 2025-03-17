شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقيةالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.نبهفي تقريره عنمنإلىعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنينوتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 9 صباحًاويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني غب مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةبينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية