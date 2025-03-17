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حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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  • حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة 2/3
  • حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة 3/3

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
ارتفاع الموج على البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف - وكالات

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.

أمطار على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 9 صباحًا.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين - واس

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني غب مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
بينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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