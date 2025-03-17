شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 29 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 29 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 29 درجة مئوية.- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.- الرياض 27 درجة مئوية.- أبها 22 درجة مئوية.- تبوك 30 درجة مئوية.- بريدة 28 درجة مئوية.- حائل 25 درجة مئوية.- الباحة 22 درجة مئوية.- عرعر 28 درجة مئوية.- سكاكا 28 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 29 درجة مئوية.- الخرج 29 درجة مئوية.- المجمعة 26 درجة مئوية.- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.- الدوادمي 26 درجة مئوية.- شرورة 32 درجة مئوية.يتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطولمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقيةالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.