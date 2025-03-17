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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 29 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 29 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 29 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 27 درجة مئوية.
- أبها 22 درجة مئوية.
- تبوك 30 درجة مئوية.
- بريدة 28 درجة مئوية.
- حائل 25 درجة مئوية.
- الباحة 22 درجة مئوية.
- عرعر 28 درجة مئوية.
- سكاكا 28 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 29 درجة مئوية.
- الخرج 29 درجة مئوية.
- المجمعة 26 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.
- الدوادمي 26 درجة مئوية.
- شرورة 32 درجة مئوية.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 29 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 27 درجة مئوية.
- أبها 22 درجة مئوية.
- تبوك 30 درجة مئوية.
- بريدة 28 درجة مئوية.
- حائل 25 درجة مئوية.
- الباحة 22 درجة مئوية.
- عرعر 28 درجة مئوية.
- سكاكا 28 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 29 درجة مئوية.
- الخرج 29 درجة مئوية.
- المجمعة 26 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.
- الدوادمي 26 درجة مئوية.
- شرورة 32 درجة مئوية.
أمطار رعديةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.