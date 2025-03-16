متنزه الأحساء واحة خضراء في قلب الصحراء

فيما يجري حاليًا مشروع تطويري، في متنزه الأحساء الوطني البالغة مساحته 40 مليون متر مربع، وتم استزراع أكثر من 600 ألف شجرة إضافة إلى التنوع الطبيعي، فرغت جهات الاختصاص في المتنزه من استثمار مشروع متخصص للسياحة الطبيعية داخل المتنزه، يوفر تجربة ترفيهية وثقافية، تجمع بين الطبيعة والتراث.

وأشاد زوار، خلال أحاديثهم لـ«دوت الخليج»، بمبادرة إطلاق مشاريع تطويرية واستثمارية في مختلف مواقع المتنزه، للإسهام في تلبية تطلعات الزوار المحليين والسائحين، وجعله الوجهة الأولى للترفيه والثقافي في صحراء الأحساء، والاستفادة من مرافق المتنزه، الذي يجمع بين جمال الطبيعة والتراث الثقافي في المنطقة، في تنظيم النشاطات الرياضية والثقافية والفنية، والعمل على الحفاظ على المحمية الطبيعية والمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة المحيطة.

واقترح الزوار، مع بدء المشاريع التطويرية والاستثمارية في المتنزه، العمل على إنارة كامل المنتزه، كعنصر جذب للسائحين خلال ساعات الليل على مدار العام، والعمل فيه على تقديم تجارب ترفيهية عالمية، لتسهم المشاريع التطويرية والاستثمارية في تنويع الاقتصاد من خلال جذب السياح المحليين والدوليين.