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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": تدشين أكاديمية الهيئة يعزز رأس المال البشري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريّف، أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأطلق منصتها الإلكترونية، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بحضور منسوبي الهيئة وعدد من الجهات الأكاديمية والمهنية.
وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، في تصريح خاص لـ”اليوم”، أن تدشين الأكاديمية يأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، كجزء أساسي من تطوير مجالات علوم الأرض، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية التخصصية.
وأشار الشمراني إلى أهمية مواكبة الهيئة للتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والعالم في مختلف المجالات، والتأكيد على أن النجاح يتطلب التطوير والتجديد المستمر.
وأوضح أن الأكاديمية ستعمل على تحسين الأداء والمخرجات العلمية، وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الشراكات العلمية المتخصصة مع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث، محليًا ودوليًا، لضمان استمرارية التطوير والاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أن الأكاديمية ستركز على التعليم التطبيقي المستمر، عبر تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات المستقبلية في هذا المجال.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير المتميزين والمتقاعدين من منسوبي الهيئة، بالإضافة إلى شركاء نجاح الأكاديمية، ومن بينهم معهد الإدارة العامة، مجتمع Young Mining Professionals، نادي القيادة والتواصل (توست ماسترز) بجدة، جمعية الجيولوجيين السعوديين، إلى جانب عدد من الجامعات السعودية، ومنها جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، في تصريح خاص لـ”اليوم”، أن تدشين الأكاديمية يأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، كجزء أساسي من تطوير مجالات علوم الأرض، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية التخصصية.
قطاع الجيولوجيا في المملكةوأضاف أن الأكاديمية ستسهم في تحقيق مخرجات علمية وعملية متميزة، تعود بالنفع على مستقبل قطاع الجيولوجيا في المملكة.
وأشار الشمراني إلى أهمية مواكبة الهيئة للتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والعالم في مختلف المجالات، والتأكيد على أن النجاح يتطلب التطوير والتجديد المستمر.
وأوضح أن الأكاديمية ستعمل على تحسين الأداء والمخرجات العلمية، وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الشراكات العلمية المتخصصة مع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث، محليًا ودوليًا، لضمان استمرارية التطوير والاستثمار في العنصر البشري.
احتضان المواهب والخبراءوأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن الأكاديمية تهدف إلى احتضان المواهب والخبراء، وتمكين الأجيال القادمة للابتكار والتميز في تخصصات الجيولوجيا وعلوم الأرض.
وأشار إلى أن الأكاديمية ستركز على التعليم التطبيقي المستمر، عبر تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات المستقبلية في هذا المجال.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير المتميزين والمتقاعدين من منسوبي الهيئة، بالإضافة إلى شركاء نجاح الأكاديمية، ومن بينهم معهد الإدارة العامة، مجتمع Young Mining Professionals، نادي القيادة والتواصل (توست ماسترز) بجدة، جمعية الجيولوجيين السعوديين، إلى جانب عدد من الجامعات السعودية، ومنها جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.