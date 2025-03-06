شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن برنامج خادم الحرمين.. تفطير 100 ألف صائم في الهند وجيرانها والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام