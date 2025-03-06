- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن برنامج خادم الحرمين.. تفطير 100 ألف صائم في الهند وجيرانها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الملحقية الدينية في الهند، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مختلف المدن والمحافظات بجمهورية الهند.
إضافة إلى الدول الأخرى التي تشرف الملحقية على تنفيذ البرامج الإسلامية فيها وهي النيبال، والمالديف، وسريلانكا، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج قرابة 100,000 صائم في كافة الدول الأربعة المستهدفة ضمن الخطة الاستراتيجية للبرنامج، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين في الهند وحدها 50,000 صائم من الفقراء والمحتاجين.
وانطلق البرنامج في الهند بإقامة مأدبة إفطار في المسجد الجامع في دلهي يوم الأحد 2 مارس 2025م، حيث يُعد هذا المسجد من أكبر المساجد الهندية وأشهرها، وقد بناه الملك المغولي “شاهجهان” عام 1656م.
حضر الإفطار الملحق الديني في الهند بدر بن ناصر غانم العنزي، ونائب الإمام والخطيب بالمسجد الجامع السيد شعبان بن أحمد البخاري، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة، وبلغ عدد المستفيدين من الإفطار 500 صائم.
كما نفذت الملحقية البرنامج في المقر الرئيسي لجمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند يوم الإثنين 3 مارس 2025، بحضور الملحق الديني بدر بن ناصر غانم العنزي، وأمير الجمعية الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، إضافة إلى عدد كبير من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، حيث استفاد من الإفطار 800 صائم.
وعبّر المستفيدون من البرنامج عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المكرمة المباركة، مشيدين بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، ورفعوا أيديهم بالدعاء بأن يديم الله عز وجل على المملكة نعمة الأمن والرخاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة المسلمين، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وتستمر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية في الهند بتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الهند والدول المجاورة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تحت إشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبرعاية كريمة من سفراء خادم الحرمين الشريفين في الهند والنيبال والمالديف وسريلانكا، تأكيدًا لحرص المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين ومدّ يد العون لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.
إضافة إلى الدول الأخرى التي تشرف الملحقية على تنفيذ البرامج الإسلامية فيها وهي النيبال، والمالديف، وسريلانكا، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج قرابة 100,000 صائم في كافة الدول الأربعة المستهدفة ضمن الخطة الاستراتيجية للبرنامج، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين في الهند وحدها 50,000 صائم من الفقراء والمحتاجين.
موائد إفطار جماعيةويتم تنفيذ البرنامج عبر تنظيم موائد إفطار جماعية بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الهند والدول التابعة، وبالتعاون مع المراكز والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية المعتمدة، بالإضافة إلى الشخصيات الإسلامية البارزة من دعاة الوزارة العاملين في تلك الدول، مما يضمن وصول هذه المكرمة إلى مستحقيها بالشكل الأمثل.
وانطلق البرنامج في الهند بإقامة مأدبة إفطار في المسجد الجامع في دلهي يوم الأحد 2 مارس 2025م، حيث يُعد هذا المسجد من أكبر المساجد الهندية وأشهرها، وقد بناه الملك المغولي “شاهجهان” عام 1656م.
حضر الإفطار الملحق الديني في الهند بدر بن ناصر غانم العنزي، ونائب الإمام والخطيب بالمسجد الجامع السيد شعبان بن أحمد البخاري، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة، وبلغ عدد المستفيدين من الإفطار 500 صائم.
كما نفذت الملحقية البرنامج في المقر الرئيسي لجمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند يوم الإثنين 3 مارس 2025، بحضور الملحق الديني بدر بن ناصر غانم العنزي، وأمير الجمعية الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، إضافة إلى عدد كبير من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، حيث استفاد من الإفطار 800 صائم.
خدمة المسلمينوفي يوم الثلاثاء 4 مارس 2025م، أقامت الملحقية برنامج التفطير في مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي، بحضور الملحق الديني بدر بن ناصر غانم العنزي، والرئيس العام للمركز الشيخ محمد رحماني، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية، حيث استفاد من البرنامج 400 صائم.
وعبّر المستفيدون من البرنامج عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المكرمة المباركة، مشيدين بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، ورفعوا أيديهم بالدعاء بأن يديم الله عز وجل على المملكة نعمة الأمن والرخاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة المسلمين، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وتستمر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية في الهند بتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الهند والدول المجاورة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تحت إشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبرعاية كريمة من سفراء خادم الحرمين الشريفين في الهند والنيبال والمالديف وسريلانكا، تأكيدًا لحرص المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين ومدّ يد العون لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.