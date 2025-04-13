المملكة العربية السعودية تدين الهجمات على زمزم وابو شوك

السعودية أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بيانا اعربت فيه عن إدانة المملكة واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وابو شوك) والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واكدت الوزارة في بيان تحصلت سونا على نسخة منه رفض المملكة العربية السعودية الانتهاكات مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معبرة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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