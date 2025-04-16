جمال سنان: أتواجد اليوم لدعم إبراهيم الحجاج والدراما السعودية تسير بالطريق الصحيح.. خاص لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - تواجد المنتج جمال سنان في العرض الخاص للفيلم السينمائي "إسعاف" أول فيلم عربي بتقنية IMAX، وقال لـ«الخليج 365»: "أتواجد اليوم لدعم صديقي الفنان إبراهيم الحجاج وفخور به جداً".

وكشف جمال سنان عن أعماله القادمة قائلاً: "لديّ أعمال عديدة أقوم بالتجهيز لها، منها أفلام على منصة نتفيلكس، وهي سعودية وكويتية، وأعمال قصيرة أيضاً لمنصة شاهد.

وعند سؤالنا عن رأيه بالدراما السعودية، قال جمال: "جداً فخور بالدراما السعودية؛ لأنها تسير على الطريق الصحيح، وكانت لي تجربة جميلة مؤخراً بالأعمال السعودية التي أنتجتها، وهي يوميات رجل عانس".

فيلم "إسعاف"

"إسعاف" هو فيلم سينمائي سيتم عرضه بدُور السينما في 17 من أبريل، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، بندريتا. وهو من إخراج كولين توج.

أما أحداث الفيلم فتدور حول شابين في الرياض، وهما "عمر" و"خالد"؛ حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "يوميات رجل عانس"

"يوميات رجل عانس" وهو مسلسل، وتدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ مما يجعله عُرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وتتوالى الأحداث التي تتناول في كل يوم قصة وتنتهي. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان. ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا. وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي، بالإضافة إلى آخرين.



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