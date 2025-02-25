شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لشهر رمضان.. 90 وحدة إسعافية و1500 متطوع بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

وحدات إسعافية مجهزة

ساحات المسجد النبوي

القائد الميداني الإلكتروني

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خطتها التشغيلية الخاصة بموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ضمن جهودها المكثفة لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لزوار المدينة المنورة، مع التركيز على المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به.وأكد مدير عام فرع الهيئة بالمدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية ورفع مستوى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل المسجد النبوي والطرق المؤدية إلى المدينة.وتمتد فترة تنفيذ الخطة من 25 شعبان وحتى الخامس من شوال، لضمان جاهزية مستمرة طوال الموسم.وتشمل الخطة تشغيل 10 قطاعات عملياتية، تضم 90 وحدة إسعافية مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الطبية المتقدمة، تتوزع بين 54 مركبة إسعاف، و20 فرقة تدخل سريع تعمل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والكهربائية، بالإضافة إلى 16 عربة قولف وعربات استجابة نوعية مخصصة لحالات الكوارث وتعدد الإصابات.كما جرى تجهيز فرق الإسعاف الجوي بكامل الاستعداد لخدمة الحالات الطارئة، ويشارك في تنفيذ هذه الخطة أكثر من 700 موظف من مختلف التخصصات، لضمان تقديم خدمات إسعافية بكفاءة عالية.وستشهد الخدمات الإسعافية تكثيفاً خاصاً خلال صلاة التراويح والتهجد، مع مضاعفة الجهود في ليلة 27 رمضان وليلة ختم القرآن، بالإضافة إلى تغطية صلاة العيد وزيارة الروضة الشريفة.كما جرى تعزيز القوى التشغيلية بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للمصلين، حيث يشارك أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة في تقديم الدعم على مدار الساعة في ساحات المسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بعد خضوعهم لدورات تدريبية متخصصة.وتتضمن الخطة دعم مركز الترحيل الطبي وغرفة القيادة والتحكم بأكثر من 70 فرداً، مع الاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة التي تتيح استقبال البلاغات عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق “أسعفني” المتوفر بتسع لغات، بالإضافة إلى تطبيق “توكلنا”.ويتم تمرير البلاغات إلكترونيًا للفرق الأقرب عبر برنامج “المسعف الإلكتروني” لضمان سرعة مباشرة الحالات، مع تقديم تقرير إسعافي متكامل.وتُتابع جميع البلاغات ميدانيًا عبر برنامج “القائد الميداني الإلكتروني” الذي يتيح إصدار التوجيهات الفورية للفرق العاملة في الميدان، تحت إشراف طبي مباشر من 13 طبيبًا مناوبًا في غرفة التحكم الطبي.وتعتمد الخطة التشغيلية على نقاط انطلاق إسعافية منتشرة في المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك ساحات المسجد النبوي، والمنطقة المركزية، والطرق السريعة، والمواقع الحيوية والمزدحمة، بهدف ضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الإسعافية خلال الشهر الفضيل.